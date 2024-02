Europese Introductie Xiaomi 14-serie Op 25 Februari

Xiaomi heeft de Xiaomi 14 en 14 Pro eerder al in China aangekondigd, maar de fabrikant zal de vlaggenschip-smartphone op 25 februari ook voor de Europese markt introduceren. Dit heeft Xiaomi bekendgemaakt via de onderstaande poster.

Eind deze maand zullen veel fabrikanten tijdens de Mobile World Congress in Barcelona de nieuwste smartphones en tablets introduceerde. Ook Xiaomi is van de partij, want de fabrikant heeft bekendgemaakt dat op 25 februari de Europese introductie van de Xiaomi 14-serie zal plaatsvinden. Verdere details heeft Xiaomi niet gegeven, maar aangezien op de poster de tekst “Xiaomi 14 Series” staat gaan we ervan uit dat we meerdere toestellen te zien krijgen.

Volgens eerdere geruchten komt de Xiaomi 14 Pro niet naar Europa, maar krijgen wij in plaats daarvan mogelijk de Xiaomi 14 Ultra. De Ultra-uitvoering zou een nog betere camera hebben dan de Pro-uitvoering. Xiaomi introduceerde de Xiaomi 14 (Pro) in oktober al voor de Chinese markt. Hierdoor weten we al precies over welke specificaties de smartphone beschikt. Een Europese adviesprijs hebben we nog niet, maar de Xiaomi 13 verscheen in Nederland op de markt voor 999 euro en de Xiaomi 13 Pro voor 1299 euro.

via [androidplanet]