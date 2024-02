Populairste Mobiele Trends In 2024

Mobiele trends komen en gaan. Daarom kijken wij elk jaar even opnieuw naar de verwachtingen van het huidige jaar. We zien dit jaar verschillende interessante veranderingen, waaronder de komst van veel goedkopere opvouwbare smartphones en de introductie van kunstmatige intelligentie.

Gaming

Zoals elk jaar blijft de markt van mobiele games enorm groot. Wel groeit deze markt minder snel dan voorgaande jaren, omdat het uitbrengen van simpele spelletjes zoals Flappy Bird tegenwoordig zelden resulteert in een succes. Kwaliteit over kwantiteit is tegenwoordig de formule tot succes. De graphics van mobiele games komen steeds dichter in de buurt van computerspellen. Hierdoor zien we dat steeds meer ontwikkelaars zowel een pc-versie als een mobiele-versie van een nieuw spel introduceren. Deze games zijn ook steeds vaker cross-platform te spelen.

Het spelen van een mobiele casino is een andere trend op het gebied van games dat in Nederland in populariteit is gegroeid. De groei in populariteit is niet alleen het resultaat van steeds betere casino-apps, maar ook het gevolg van het legaliseren van online casino’s in Nederland. Waar je voorheen in Nederland alleen met nepgeld mocht spelen, kunnen we nu met echt geld gokken. Gokken komt natuurlijk wel met risico’s en daarom raden wij aan om alleen te spelen op een legale online casino nederland.

AI-functies

De grootste en meest besproken nieuwe mobiele trend is de toevoeging van steeds meer AI-functies. AI (Artificial intelligence) of kunstmatige intelligentie verwijst naar software die in staat is complexe taken uit te voeren die voorheen alleen door een mens uitgevoerd konden worden. Zo kunnen AI-diensten doorgaans zelf redeneren, beslissingen nemen of problemen oplossen. Doordat een AI-dienst, zoals bijvoorbeeld ChatGPT, kan leren van eerdere handelingen, zal de dienst steeds slimmer worden en daardoor steeds sneller en makkelijker taken kunnen uitvoeren.

Samsung introduceerde tegelijk met de lancering van de Galaxy S24-serie ook Galaxy AI. Galaxy AI brengt verschillende slimme functies naar de smartphones van de fabrikant, die in maart ook worden uitgerold naar de vlaggenschip-smartphones uit 2023. Galaxy AI maakt het onder andere mogelijk om telefoongesprekken live te vertalen naar een andere taal. Ook kun je overal op het scherm iets omcirkelen om daar vervolgens een zoekopdracht op uit te voeren. Hierbij maakt het niet uit of je op het internet aan het surfen bent of een film kijkt. Ben jij bijvoorbeeld een film aan het streamen en zie je een plant of meubel waar je meer over wilt weten, dan omcirkel je het object en kun je hier direct meer informatie over vinden.

Dergelijke AI-functies zullen wij het komende jaar op steeds meer smartphones terugvinden. We verwachten dat dit onder andere een grote impact zal hebben op de kwaliteit van de smartphone-camera’s en de mogelijkheden om gemaakte foto’s en video’s te editen.

Vouwbare smartphones

Als laatste verwachten wij een verandering te zien op de markt van opvouwbare smartphones. Waar Samsung al jaren de marktleider is verwachten wij de komende tijd steeds sterkere concurrentie van andere merken. Opvouwbare smartphones zullen niet alleen kwalitatief verbeteren, maar ook flink in prijs dalen. Momenteel ben je ongeveer 1000 euro kwijt voor een clamshell ontwerp en lopen prijzen op tot 1800 euro voor een OnePlus Open.

Dit jaar zullen echter verschillende budgetfoldables op de markt verschijnen. Zo heeft ZTE deze week tijdens de MWC in Barcelona de Nubia Flip 5G aangekondigd voor 599 dollar en spreken de geruchten ook over een budget-versie van Samsung’s Z Flip-serie. We verwachten dat de prijs van mid-range clamshell foldables snel zal dalen tot ongeveer 500 euro, waardoor opvouwbare smartphones ineens een stuk toegankelijker zijn voor het grote publiek.