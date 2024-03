Fairphone Stopt Met Fairphone Easy-abonnement Voor Smartphones

Fairphone introduceerde in 2022 een abonnementsmodel voor smartphones, maar dit Fairphone Easy-programma leverde in het afgelopen anderhalf jaar niet genoeg abonnementen op. Daarom stopt de Nederlandse fabrikant nu met deze dienst.

Met een Fairphone Easy-abonnement kunnen consumenten tegen een maandelijkse betaling een Fairphone 4 met reparatieservice huren. Consumenten moeten de smartphone vervolgens met hoesje en screenprotector gebruiken. Als de smartphone stuk gaat ontvangt de gebruiker binnen 48 uur een nieuw toestel. Dankzij dit systeem komen gebruikte smartphones altijd weer bij Fairphone terug en kan Fairphone deze toestellen weer als refurbished doorverkopen of recycling.

De reactie van media en klanten was bij de introductie van het Fairphone Easy-abonnement positief, maar uiteindelijk groeide het aantal abonnees niet. Hierdoor heeft Fairphone het Easy-abonnement nooit buiten Nederland geïntroduceerd en komt er nu ook een einde aan het Easy-abonnement in Nederland. Fairphone geeft aan dat na onderzoek blijkt dat mensen liever een smartphone kopen dan huren. Ook was het niet mogelijk om snel genoeg te upgraden van een Fairphone 4 naar een Fairphone 5.

“Een van de genoemde redenen is privacy, maar voor de meeste gebruikers lijkt de beslissing op basis van gevoel genomen te zijn. De smartphone is veel persoonlijker dan bijvoorbeeld een fiets of andere huishoudelijke producten.” “Ondertussen heeft de klant gesproken. Zij willen zo snel mogelijk upgraden. Toen ze dat niet met Fairphone Easy konden doen, stopten ze hun abonnementen.”

