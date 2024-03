Samsung Galaxy A52 4G Ontvangt Android 14-update

Gebruikers van de Samsung Galaxy A52 4G hebben lang moeten wachten, maar ze kunnen nu eindelijk de update naar Android 14 downloaden. Android 14 zou oorspronkelijk al een aantal maanden geleden uitgerold moeten worden, maar de update heeft vertraging opgelopen.

Volgens een eerder updateschema zou Samsung de Galaxy A52-serie in december al voorzien van Android 14. De Galaxy A52 5G en A52s werden inderdaad bijgewerkt naar Android 14 met de One UI 6.0-schil, maar de update voor de 4G-uitvoering van de Galaxy A52 bleef uit. Nu is de update met Firmwareversie A525FXXU6EXB3 echter eindelijk gearriveerd in Nederland en België.

Android 14 en de One UI 6.0-schil brengen verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo heeft de interface een makeover gekregen met een andere lettertype, een nieuwe Quick panel, nieuwe widgets en een verbeterde weer-app. Ook kun je het vergrendelscherm meer naar eigen smaak aanpassen en krijg je toegang tot meer privacy- en beveiligingsopties. De update werkt de beveiligingspatch bij naar januari 2024.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

