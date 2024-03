Samsung Galaxy S24-serie Verkoopt Beter Dan Voorganger

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn erg populair. Zo blijkt uit marktonderzoek dat de Galaxy S24-serie beter verkoopt dan de Galaxy S23-serie. Met name de Plus-uitvoering groeit in populariteit.

Uit cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint blijkt dat de Galaxy S24-serie in de eerste drie weken 8 procent vaker over de toonbank ging dan de Galaxy S23-serie in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat vooral de Galaxy S24 Plus een stuk populairder is dan zijn voorganger. In de eerste 21 dagen verkocht Samsung van de S24 Plus maar liefst 53 procent meer exemplaren dan de S23 Plus vorig jaar. De Galaxy S24 Plus was goed voor 21 procent van de totale verkoopcijfers van de Galaxy S24-serie.

De verkoop van de reguliere Galaxy S24 groeide met 4 procent en is goed voor 27 procent van de totale verkoopcijfers. De Galaxy S24 Ultra is echter opnieuw ruim de populairste smartphone in de Galaxy S24-serie, met een aandeel van maar liefst 52 procent. Wel verkocht Samsung van de Galaxy S24 Ultra één procent minder dan van de Galaxy S23 Ultra.

via [androidplanet]