Gigaset Stopt 29 Maart Met Ondersteuning Van Smarthomeapparaten

Gigaset zal op 29 maart de clouddiensten van zijn slimme apparaten stopzetten. Dit besluit is het resultaat van financiële problemen en het niet kunnen vinden van een nieuwe eigenaar voor de smarthometak van het bedrijf.

Vanwege financiële problemen vroeg Gigaset in september een faillissement aan. Vervolgens probeerde Gigaset een deel van zijn bedrijfsactiviteiten te verkopen om een doorstart te kunnen maken. Het is gelukt om de activa en de Duitse productiefaciliteiten van de telecomtak te verkopen aan de Chinese elektronischspeelgoedfabrikant VTech, maar er is geen koper gevonden voor de smarthomeactiviteiten van Gigaset.

Als gevolg hiervan worden clouddiensten van de Smart Home/Care-producten per 29 maart 2024 beëindigd en worden de daarbij behorende abonnementen stopgezet. De Smart Home/Care-producten en de netwerksensoren en -apparaten zijn hierdoor niet langer bruikbaar. Ook cameraservicepakketten eindigen op 29 maart.

Gigaset geeft aan dat het niet mogelijk is om apparaten terug te sturen. “Helaas is het niet mogelijk om de apparaten terug te geven. In plaats daarvan raden we je aan om de apparaten op een milieuvriendelijke manier weg te gooien bij een recyclingcentrum bij jou in de buurt.“

via [tweakers]