Verschillende Details Van Huawei P70 Uitgelekt

Huawei werkt aan zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone onder de naam Huawei P70, waarvan nog onduidelijk is wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden. Verschillende details en specificaties van de Huawei P70 zijn echter al wel voorbijgekomen in het geruchtencircuit.

Nadat Huawei onlangs de Nova 12-serie introduceerde kijken we inmiddels alweer uit naar de opvolger van de Huawei P60. Wanneer de introductie van de Huawei P70 zal plaatsvinden en hoeveel de smartphone gaat kosten is nog onduidelijk, maar we zijn al wel veel te weten gekomen over de specificaties van de smartphone.

Volgens de bekende tech-lekker Digital Chat Station maakt de Huawei P70 gebruik van Huawei’s eigen Kirin 9000-chipset. Deze chipset is ook aanwezig in de Huawei Mate 60. Het AMOLED-scherm met ltpo-technologie is tussen de 6,58-inch en 6,8-inch groot en heeft aan de zijkant lichtgebogen randen. De Huawei P70 beschikt verder waarschijnlijk over 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (Sony IMX989-sensor), een 50MP ultragroothoeklens en een periscopische zoomlens. De behuizing van de Huawei P70 is waterdicht (IP68) en de vingerafdrukscanner zit in het scherm.

Belangrijk om te weten is dat de Huawei P70 niet draait op Android en geen ondersteuning heeft voor Google-diensten, zoals de Play Store, Gmail, Maps etc. In plaats van Android draait de Huawei P70 op Huawei’s zelfontwikkelde besturingssysteem HarmonyOS.

via [androidplanet]