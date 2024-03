SNS, ASN en RegioBank Ondersteunen Nu Google Pay

Steeds meer banken ondersteunen betalen via Google Pay, waaronder nu ook de drie banken die vallen onder de Volksbank. Klanten van de SNS, ASN en RegioBank kunnen per direct mobiel betalen met Google Pay.

Klanten van de SNS, ASN en RegioBank die mobiel willen betalen met een Android-smartphone, moeten hiervoor de Mobiel Betalen-app van de bank gebruiken. Althans voorheen, want vanaf nu kun je ook Google Pay gebruiken om betalingen af te ronden. In de toekomst zal betalen met de Mobiel Betalen-app van de bank zelf niet meer mogelijk zijn. Wanneer de ondersteuning voor betalen met de mobiele-app precies vervalt is echter nog onduidelijk.

Het is belangrijk om te weten dat je in de mobiele-app van de bank onder het kopje “Zelf regelen” zelf even contactloos betalen moet activeren, voordat je Google Pay kunt gebruiken.

via [droidapp]