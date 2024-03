“Samsung Gaat Weer Galaxy C-smartphones Uitbrengen”

Samsung heeft al jaren geen smartphone in de Galaxy C-serie op de markt gebracht, maar daar komt dit jaar mogelijk verandering in. Volgens de geruchten werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant namelijk aan de Galaxy C55, waarvan nu de eerste details zijn uitgelekt.

Mogelijk kunnen we binnenkort de Galaxy C-serie toevoegen aan de vele series van Samsung. Jaren geleden bracht Samsung ook al smartphones uit onder de Galaxy C-naam, maar de laatste Galaxy C-smartphone verscheen in 2017 op de markt. Uit een Google Play Console-vermelding blijkt echter dat Samsung nu werkt aan de Galaxy C55. Volgens de geruchten beschikt de Galaxy C55 onder andere over een Snapdragon 7 Gen 1-processor, die in verschillende mid-range smartphones te vinden is, waaronder de Xiaomi 13 Lite.

De kans lijkt klein dat de Galaxy C55 in Europa op de markt verschijnt, want de bron GizmoChina schrijft dat de smartphone is bedoeld voor de Chinese markt. Woon je in Europa en wil je een mid-range smartphone van Samsung kopen, dan kun je terecht bij de Galaxy A-serie. Zo heeft Samsung onlangs de Galaxy A35 en A55 geïntroduceerd.

via [androidplanet]