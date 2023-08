ChatGPT Android-app Nu Ook In Nederland En België Te Downloaden

OpenAI, het bedrijf achter de populaire AI-chatdienst ChatGPT, heeft deze week de Android-app van ChatGPT uitgebracht in Nederland en België. Onlangs bracht OpenAI de Android-app al uit in een aantal andere landen en ook de iOS-app van ChatGPT is al langer in Europa te downloaden.

Vorige week schreven wij dat de ChatGPT-app te downloaden is op Android-smartphones. In de Benelux moesten we echter nog iets langer geduld hebben, want de app was eerst alleen te downloaden in de VS, India, Bangladesh en Brazilië. Inmiddels heeft OpenAI de Android-app in alle landen beschikbaar gemaakt, waaronder dus ook Nederland en België.

ChatGPT was op de smartphone al gewoon bereikbaar via de webbrowser, maar de Android-app maakt het net even wat eenvoudiger om de functies van de AI chatdienst te gebruiken.

via [tweakers]