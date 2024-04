Google Brengt Find My Device Deze Week Uit

Google heeft via een email aan klanten bekendgemaakt dat het bedrijf deze week Find My Device uitbrengt. Met Find My Device is het mogelijk om offline smartphones en accessoires te vinden via bluetooth. Oorspronkelijk wilde Google Find My Device vorig jaar al uitbrengen.

Het nieuwe Find My Device-netwerk van Google werkt met zowel bluetooth als wifi en moet gaan concurreren met vergelijkbare diensten van Samsung en Apple. Verschillende apparaten, zoals bluetooth-trackers van Tile, Chipolo en Pebblebee en koptelefoons van Google en Sony, krijgen ondersteuning voor Find My Device.

Google zou Find My Device oorspronkelijk vorige zomer al willen introduceren, maar Google stelde de lancering uit om te wachten op een nieuwe standaard om stalking via Find My Device tegen te gaan. Google heeft deze standaard gemaakt in samenwerking met Apple. Apple zal de veranderingen binnenkort ook uitrollen naar zijn netwerk.

Klanten die de email van Google hebben ontvangen kunnen via een nieuwe pagina hun apparaten beheren en Find My Device in- of uitschakelen.

via [tweakers]