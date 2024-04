Samsung Galaxy A52 5G Krijgt Nu Minder Vaak Updates

Samsung heeft besloten om de Galaxy A52 5G vanaf nu minder vaak van updates te voorzien. In plaats van elke maand rolt Samsung voortaan elk kwartaal een update uit naar de smartphone. Dit blijkt uit de aangepaste updatelijst van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Afgelopen week heeft Samsung meerdere keren zijn updatelijst aangepast, wat voor de nodige verwarring zorgde. Zo schreven wij eerst dat alle smartphones in de Galaxy S20- en Note 20-series voortaan elk kwartaal een update ontvangen. Later bleek echter dat de Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20 (Ultra) dit jaar nog wel gewoon elke maand een update ontvangen.

Nu heeft Samsung de updatelijst opnieuw aangepast, waardoor duidelijk is dat de Galaxy A52 5G vanaf nu ook niet langer maandelijks een update ontvangt. In plaats van maandelijks rolt Samsung slechts één update per drie maanden uit. Deze wijziging in het updatebeleid komt drie jaar na de lancering van de smartphone. De Galaxy A52 4G en de Galaxy A52s staan nog wel in het rijtje van smartphones die maandelijks een update ontvangen. Naar verwachting krijgt de Galaxy A52s pas na de zomer een “update downgrade”.

via [galaxyclub]