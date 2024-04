Nothing Toont 18 April Ear- en Ear (a)-oordopjes

Nothing zal binnenkort twee nieuwe producten introduceren. Het gaat om twee setjes draadloze oordopjes voor in de Ear- en goedkopere Ear (a)-series. Details over de nieuwe oordopjes heeft de fabrikant nog niet gegeven.

Nothing brengt niet alleen smartphones op de markt, maar ook draadloze oordopjes. Via social media heeft Nothing nu laten weten dat de fabrikant op 18 april zijn assortiment draadloze oordopjes zal uitbreiden met twee nieuwe setjes. Bij deze aankondiging plaatste Nothing een teaserfoto van de Ear-oordopjes.

Ook laat Nothing weten dat het bedrijf de naamgeving van zijn oordopjes zal veranderen. Zo plaats het bedrijf niet langer de generatienummer in de productnaam. Adviesprijzen hebben we nog niet, maar wel is duidelijk dat de Nothing Ear (a) een lagere adviesprijs meekrijgt dancer huidige oordopjes van de fabrikant.

via [tweakers]