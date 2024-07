“Samsung Galaxy Tab S10-serie En Galaxy S24 FE Verschijnen In Oktober”

Samsung is van plan om de Galaxy Tab S10-serie in oktober uit te brengen, aldus een bekende tech-lekker. Ook krijgen we in oktober waarschijnlijk de Samsung Galaxy S24 FE te zien.

De doorgaans goedgeïnformeerde bron Max Jambor denkt dat de release van de Samsung Galaxy Tab S10-serie in oktober zal plaatsvinden. De serie bestaat volgens de geruchten uit twee modellen, namelijk de Tab S10 Plus en de Tab S10 Ultra. Deze tablets hebben een 12,4 en 14,6 inch scherm. Samsung slaat de reguliere Galaxy Tab S10 met een 11-inch scherm dit jaar mogelijk over.

Het uiterlijk van de Galaxy Tab S10 Plus en de Tab S10 Ultra komt grotendeels overeen met die van hun voorgangers. De grootste veranderingen vinden we binnenin. Zo krijgen de tablets onder andere een nieuwe chipset. De kans is groot dat het gaat om de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 4-processor. Qualcomm zal deze chipset waarschijnlijk in dezelfde maand introduceren.

In oktober krijgen we mogelijk niet alleen de nieuwste tablets van Samsung te zien, maar ook een nieuwe smartphone. Jambor schrijft op X namelijk dat het ‘logisch zou zijn’ om de Samsung Galaxy S24 FE gelijktijdig te lanceren. Deze smartphone krijgt volgens de geruchten onder andere een Exynos 2400-processor en een 6,5-inch scherm.

via [androidplanet]