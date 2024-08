Qualcomm Introduceert Mid-range Snapdragon 7s Gen 3-chipset

Qualcomm heeft zijn nieuwste mid-range processor voor smartphones geïntroduceerd. De Snapdragon 7s Gen 3 is de opvolger van de 7 Gen 3 en brengt volgens Qualcomm een betere “AI ervaring” naar betaalbare smartphones.

De Snapdragon 7s Gen 3 heeft een 20% betere CPU en een 40% snellere GPU ten opzichte van de 7s Gen 2. Ook moet de chipset 30% betere AI prestaties leveren en is de chipset energiezuiniger. De chipset heeft een 1+3+4-opstelling, bestaande uit één A720-kern op 2,5GHz, drie A720-kernen op 2,4GHz en vier A520-cores op 1,8GHz. We zien weinig verschil op het gebied van ondersteuning van bijvoorbeeld camera’s, displays en videocodecs ten opzichte van de Snapdragon 7 Gen 3.

Merken als Samsung, Sharp, Realme en Xiaomi zijn van plan om de Snapdragon 7s Gen 3 de komende maanden te gebruiken in hun smartphones. Xiaomi komt in september al met een mid-range smartphone die is uitgerust met een Snapdragon 7s Gen 3-chipset.

via [tweakers]