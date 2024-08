Motorola Zal Op 29 Augustus Nieuwe Smartphone Introduceren

Motorola heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 29 augustus een nieuwe smartphone zal presenteren. In een gedeelte teaser focust Motorola zich voornamelijk om het design van de smartphone.

Motorola heeft niet bekendgemaakt welke smartphone we op 29 augustus te zien krijgen, maar vermoedelijk gaat het om een nieuwe Edge-smartpone. De kans is groot dat Motorola de Edge 50 Neo lanceert. In de onderstaande teaser, met de hashtag #hellosmARTphone, heeft Motorola het over “Artistic elegance meets beautiful colors”. In de teaser zien we verschillende kleuren voorbijkomen, wat waarschijnlijk de kleuren zijn waarin de smartphone op de markt verschijnt.

Artistic elegance meets beautiful colors.

Coming soon on 08.29.2024. #hellosmARTphone pic.twitter.com/fTsiNwPl6e — motorola (@Moto) August 20, 2024

De Edge 50 Neo dook eerder al op in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 6,4-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 7300-processor, een driedubbele rear-camera en een waterdichte behuizing. We verwachten een prijskaartje van rond de 400 euro, want de Edge 40 Neo verscheen vorig jaar in september op de markt voor een adviesprijs van 399 euro.

via [androidplanet]