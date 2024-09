“Introductie Samsung Galaxy S24 FE Op 26 September”

Samsung heeft op 26 september een nieuwe aankondiging ingepland, zo blijkt uit een teaser van Samsung Vietnam. Naar verwachting krijgen we op deze dag de Galaxy S24 FE te zien. Mogelijk zal Samsung op dezelfde dag ook de Galaxy Tab S10-serie introduceren.

Samsung Vietnam heeft een teaser gedeeld voor de aankondiging op 26 september. In deze onderstaande teaser krijgen we een klein gedeelte van de Galaxy S24 FE te zien. Specificaties en beelden van de smartphone zijn eerder al opgedoken in het geruchtencircuit.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S24 FE over een 6.7-inch 120Hz Dynamic AMOLED-scherm, een Exynos 2400-processor, een 4,500mAh accu met ondersteuning voor 25W laden, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens. De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de One UI 6.1.1-schil, inclusief Galaxy AI.

Galaxy Tab S10

Samsung zal mogelijk ook de Galaxy Tab S10 Plus en de Tab S10 Ultra introduceren. De geruchten spreken over de aanwezigheid van een MediaTek Dimensity 9300+ processor en een 12,4-inch en 14,6-inch Dynamic AMOLED 2x scherm met ondersteuning voor HDR10+. De tablets kunnen met 45W snelladen en ontvangen 7 jaar lang Android-updates.