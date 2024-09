Unboxing Van Samsung Galaxy S24 FE Uitgelekt

Kortgeleden schreven wij dat Samsung op 26 september de Galaxy S24 FE zal introduceren. Vlak voor de introductie is deze smartphone echter al uitgelekt in de vorm van een officiële unboxing-video. Hierdoor zien we niet alleen hoe de Galaxy S24 FE er uit ziet, maar ook met welke accessoires de smartphone wordt geleverd.

De officiële unboxing van de Samsung Galaxy S24 FE is op X gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. De unboxing-video laat alles zien wat je krijgt als je de smartphone koopt. Samsung levert de smartphone met een quick start-gids, een simkaartpin en een usb-c-naar-usb-c-kabel. De video maakt ook duidelijk dat de Galaxy S24 FE op de markt verschijnt in de kleuren geel, blauw, zwart, mintgroen en grijs.

Qua uiterlijk lijkt de Galaxy S24 FE erg veel op de reguliere Galaxy S24, met aan de achterzijde opnieuw drie losse lenzen. Het zou gaan om een 50MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 12MP groothoeklens. De selfie-camera heeft een 10MP lens. Intern vinden we een Exynos 2400e-chipset en een 4700 mAh accu. Het scherm is 6,7-inch groot en heeft een piekhelderheid van 1920 nits. De aluminium behuizingen heeft een IP68-rating gekregen. Als laatste maakt de video ook duidelijk dat de Galaxy S24 FE is voorzien van Galaxy AI.

via [androidplanet]