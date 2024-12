Xiaomi Wil Vanaf 2025 Vaker Updates Uitrollen

Niet alle smartphonefabrikanten zijn gelijk als het gaat om de uitrol van updates. Zo is er een verschil tussen de duur van de software-ondersteuning en tussen de hoeveelheid updates die jaarlijks worden uitgerold. Xiaomi loopt op dit gebied wat achter, maar de fabrikant wil daar volgend jaar verandering in brengen.

Fabrikanten zoals Google en Samsung rollen doorgaans maandelijks beveiligingsupdates uit. Xiaomi kiest echter voor één update per kwartaal. Ook belooft Xiaomi vier jaar lang software-ondersteuning, terwijl merken als Samsung en Google zeven jaar lang updates uitrollen.

Alvin T, de vice-president van Xiaomi, heeft echter aangegeven dat het bedrijf in 2025 mogelijk overgaat naar een maandelijks updateschema. Het bedrijf doet nog geen beloftes, maar Xiaomi zou wel in staat zijn om maandelijks updates uit te rollen. Het zou in ieder geval verstandig zijn om vaker updates uit te rollen om te kunnen blijven concurreren met de grootste merken. Xiaomi zal meer details delen zodra ze klaar zijn met de plannen. Of Xiaomi ook van plan is om langer updates uit te rollen is nog onduidelijk.

via [droidapp]