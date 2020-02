Xiaomi Mi A3 Ontvangt Beveiligingspatch Van Februari 2020

Xiaomi heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer gaat het om de beveiligingspatch van februari voor de Xiaomi Mi A3. De smartphone draait na de update wel nog steeds op Android Pie.

Gebruikers van de Xiaomi Mi A3 wachten nog steeds op de update naar Android 10, maar ze kunnen nu wel de nieuwste beveiligingspatch installeren. De beveiligingspatch van februari 2020 komt nu namelijk binnen in Nederland. De update is 86,4MB groot en pakt zoals elke beveiligingspatch weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan.

Updates rollen doorgaans in fasen uit waardoor het even kan duren voordat iedereen de update binnen heeft. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Android 10-update zal uitrollen naar de Xiaomi Mi A3.

via [droidapp]