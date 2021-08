Oppo Introduceert Serie Magnetische Draadloze Snelladers

De Chinese fabrikant OPPO heeft tijdens de Smart China Expo 2021 in Shenzhen een aantal nieuwe draadloze magnetische laders aangekondigd die tot een snelheid van 40W kunnen snelladen. De MagVOOC-serie bestaat uit een 40W-laadstandaard, een 20W-laadpad en een 20W-draadloze powerbank.

De MagVOOC-opladers kunnen apparaten opladen via de oplaadtechniek Qi. De laders maken gebruik van een magneet die connectie maakt met de smartphone. De 40W-laadstandaard kan de 4000 mAh accu van de OPPO Ace 2 in 56 minuten volledig opladen. De fabrikant komt ook met de ronde 20W-laadschijf en een 4500mAh-powerbank die via een magneet aan de achterkant van een smartphone hecht. De powerbank kan met 20W draadloos laden en heeft een USB-C-poort voor 10W-bedraad laden.

Tijdens de beurs heeft OPPO ook nog een concept laten zien van ‘echt draadloos laden’. De nieuwe technologie heet OPPO Air en kan apparaten op korte afstand draadloos opladen met een snelheid van 7,5W. Het voordeel van OPPO Air is dat je smartphone niet kaarsrecht op de oplader hoeft te liggen. De smartphone zal ook opladen als het toestel schuin of zelfs naast de oplader ligt. Prijzen en releasedatums van de MagVOOC-laders hebben we nog niet.

via [tweakers]