Sony Is Niet Van Plan Te Stoppen Met Smartphones

Sony is een kleine speler op de smartphonemarkt en verkoopt veel minder exemplaren dan voorheen. Sony is echter niet van plan om te stoppen met de Xperia-serie, zo laat de CEO van het bedrijf weten.

Onlangs schreven wij dat Asus is gestopt met de productie van smartphones. Een andere kleine speler op de smartphonemarkt is Sony, maar deze Japanse fabrikant is echter niet van plan om te stoppen met het maken van smartphones. Tijdens een toelichting van de kwartaalcijfers vroeg een analist of Sony met smartphones wil doen wat het met tv’s doet. In deze tak heeft TCL een meerderheidsbelang genomen. De CEO van Sony antwoordde echter dat er geen verandering is van status op het gebied van Xperia-smartphones.

We kunnen voorlopig dus blijven uitkijken naar nieuwe high-end smartphones voor in de Xperia 1– en 5-series. Wij hebben deze smartphones regelmatig getest op Androidics.nl en zijn erg te spreken over de premium bouwkwaliteit, degelijke accuduur en de vele mogelijkheden van de camera’s. De smartphones hebben echter wel veel dikkere randen aan de boven- en onderzijde van het scherm dan die van concurrerende high-end smartphones, wat niet bij iedereen in de smaak valt. Ook zijn Sony Xperia-smartphones behoorlijk prijzig.

via [tweakers]