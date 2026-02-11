Alle Specificaties Van Samsung Galaxy S26 Uitgelekt, Geen Grote Upgrades

Een bekende bron heeft alle specificaties van de Samsung Galaxy S26-serie gedeeld. Het valt op dat de nieuwe vlaggenschip-smartphones kleine upgrades krijgen ten opzichte van de Galaxy S25-serie.

De specificaties zijn gedeeld door de bron WinFuture. De Galaxy S26 en S26+ maken gebruik van Samsung’s eigen Exynos 2600-chip in combinatie met maximaal 12GB werkgeheugen. De Galaxy S26 Ultra beschikt over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, met 16GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. De verschillende chipsets zouden qua prestaties vergelijkbaar zijn. In tegenstelling tot de Galaxy S25, die verkrijgbaar is met 128GB opslagruimte, is de Galaxy S26 alleen verkrijgbaar met 256GB of 512GB opslagruimte.

Het schermformaat blijft gelijk, met opnieuw een 6,3-inch, 6,7-inch en 6,9-inch scherm. Het gaat om Dynamic AMOLED 2X-panelen met Corning Gorilla Glass Armor 2 en een variabele verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. Het 6,3-inch scherm van de Galaxy S26 heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, terwijl de Galaxy S26+ en S26 Ultra een resolutie hebben van 3120 bij 1440 pixels. Samsung rust de smartphones uit met een nieuwe privacyfunctie, die ervoor zorgt dat het scherm niet leesbaar is vanaf een schuine kijkhoek. Hierdoor kunnen andere mensen niet stiekem meekijken op jouw scherm.

Ook qua camera’s brengt de Galaxy S26-serie weinig veranderingen met zich mee. Zo beschikken de Galaxy S26 en S26+ opnieuw over een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met drie keer optische zoom. De camera’s van de Galaxy S26 Ultra krijgen dezelfde resolutie als die van de S25 Ultra, maar de sensoren hebben wel een groter diafragma. De S26 Ultra maakt dus gebruik van nieuwe camerachips.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal op 25 februari plaatsvinden.

via [tweakers]