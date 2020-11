OPPO X 2021 Is Eerste Oprolbare Smartphone

Oppo heeft tijdens een online evenement de eerste oprolbare smartphone getoond. De OPPO X 2021 is een concept-toestel die niet voor consumenten zal worden uitgebracht. Het concept laat wel goed zien hoe oprolbare smartphones er in de toekomst uit komen te zien.

Oppo heeft vandaag de OPPO X 2021 getoond. Het toestel heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm die je kunt uittrekken tot een 7,4-inch tabletscherm. Gebruikers kunnen dankzij dit oprolbare scherm zelf het meest toepasselijke formaat van het scherm kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld een game spelen in een 16:9-beeldverhouding of een film kijken in een 21:9-beeldverhouding.

Binnenin de OPPO X 2021 zit een Roll Motor die het scherm kan uitrollen. Deze rol heeft een diameter van 6,8 millimeter. Het scherm is voorzien van een 0,1mm dunne Warp Track-laag die het scherm extra versteviging geeft.

OPPO heeft de OPPO X 2021 gemaakt om de technologie van het bedrijf te tonen. De smartphone is niet gemaakt voor de consument. Wel heeft OPPO laten weten dat het bedrijf later een oprolbare smartphone op de markt zal brengen. Andere fabrikanten, waaronder LG, werken ook al aan oprolbare smartphones. We verwachten dat de eerste oprolbare smartphone voor consumenten in 2021 zal worden geïntroduceerd.

