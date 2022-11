Motorola Edge 40 Pro Is High-end Smartphone Met Snapdragon 8 Gen 2-chipset

Motorola werkt aan de Motorola Edge 40 Pro als opvolger van de Edge 30 Pro. De eerste specificaties van de Edge 40 Pro zijn inmiddels uitgelekt en volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Een releasedatum van de Motorola Edge 40 Pro hebben we nog niet, maar tech-lekker Yogesh Brar heeft al wel een aantal specificaties gedeeld. Volgens hem is de Edge 40 Pro een high-end smartphone dat beschikt over een 6,67-inch Full-HD+ scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12 megapixel telelens.

Voorop vinden we nog een 60MP selfie-camera en de 4610 mAh accu heeft ondersteuning voor 125W snelladen. De Motorola Edge 40 Pro draait uit de doos op Android 13 met de MyUX-schil en zal ergens volgend jaar op de markt verschijnen. Een exact releasedatum hebben we echter nog niet.

via [droidapp]