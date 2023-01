Samsung Actie Geeft Tot 150 Euro Cashback Op Samsung Galaxy S22, Z Fold 4 en Flip 4

Samsung heeft weer een nieuwe cashback actie gestart waarbij consumenten bij de aanschaf van een nieuwe vlaggenschip-smartphone 100 tot 150 euro cashback ontvangen. De cashback actie is geldig tot 22 januari.

Overweeg je om een toestel in de Galaxy S22-serie te kopen of wil je misschien de Galaxy Z Fold 4 of Galaxy Z Flip 4 aanschaffen? Dan is nu mogelijk het perfecte moment om de overstap te maken. Samsung geeft consumenten die één van deze smartphones tussen 2 januari en 22 januari kopen namelijk 100 tot 150 euro korting in de vorm van een cashback. Wanneer je de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra koopt krijg je 100 euro teruggestort op jouw rekening, terwijl consumenten die de Galaxy Z Fold 4 of Galaxy Z Flip 4 kopen 150 euro op hun rekening krijgen bijgeschreven.

Wanneer je een van deze smartphones hebt gekocht tussen 2 januari en 22 januari dan heb je tot en met 22 maart de tijd om jouw aankoop te registreren op Samsung’s actiepagina. Na het invullen van een formulier, waar je onder andere je aankoopbewijs, IMEI- en EAN-nummer opgeeft, krijg je na goedkeuring het cashback bedrag binnen 9 weken bijgeschreven op jouw rekening.

De korting van de Galaxy S22-serie is waarschijnlijk een strategie van Samsung om nog zoveel mogelijk exemplaren te verkopen voor de officiële introductie van de Galaxy S23-serie. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S23-serie volgende maand introductiedatum.

via [androidplanet]