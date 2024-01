Specificaties Van Samsung Galaxy A35 Gelekt

Dankzij een benchmarktest zijn een groot aantal specificaties van de aankomende Samsung Galaxy A35 uitgelekt. Ook is de smartphone al te zien op een gelekte render. Naar verwachting zal de officiële introductie in maart of april plaatsvinden.

De nieuwe mid-range smartphone is opgedoken in de database van Geekbench. Het gaat om de Amerikaanse versie van de Galaxy A35, met modelnummer SM-A356U. De SM-A356U is uitgerust met een eigen Exynos-chipset. Het gaat om de Exynos 1380-processor die ook aanwezig is in de Galaxy A54 uit 2023. Samsung combineert deze processor met 6GB werkgeheugen en uit de doos draait de smartphone op Android 14.

Eerder deze maand dook al een render op waarop de Samsung Galaxy A35 van beide kanten te zien is. We zien een 6,6-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera die volgens de geruchten bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. De accu heeft vermoedelijk een capaciteit van 5000mAh en de adviesprijs zal waarschijnlijk rond de 380 euro uitkomen.

via [galaxyclub]