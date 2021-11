Eerste Beelden Van Krachtige Realme GT 2 Pro Opgedoken

Op het internet is een render verschenen van de Realme GT 2 Pro. Dit is een krachtige smartphone waar de Chinese fabrikant Realme momenteel aan werkt. Het design van de GT 2 Pro lijkt te zijn geïnspireerd door de Nexus 6P die in 2015 op de markt verscheen.

De website 91Mobiles heeft de afbeelding in samenwerking met OnLeaks online gezet. De reden dat de Realme GT 2 Pro doet denken aan de Nexus 6P is de grote zwarte, horizontale camerabalk die uit de behuizing steekt. De rest van de behuizing ziet er simplistisch uit. Op de afbeelding zien we alleen de achterkant van de Realme GT 2 Pro, waardoor we niet precies weten hoe dik de schermranden zijn. Aangezien het om een high-end smartphone gaat verwachten we minimale randen.

Volgens 91Mobiles beschikt de Realme GT 2 Pro over een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens. Het OLED-scherm is waarschijnlijk 6,8-inch groot en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Intern vinden we de aankomende Snapdragon 8 Gen1-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie en de smartphone zou ondersteuning hebben voor 125W snelladen. We hebben nog geen releasedatum.

via [androidplanet]