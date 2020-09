Review Jade Audio EW1: Aantrekkelijk Geprijsde Volledig Draadloze Oordopjes

Sinds een paar jaar zijn zogeheten True Wireless headsets, of volledig draadloze oordopjes, de nieuwe trend. Bekabelde headsets zijn ouderwets en iedereen loopt nu rond met Apple Airpods of Samsung Galaxy Buds. Het grote probleem is dat deze oordopjes meestal een flink prijskaartje meekrijgen. Daarom kijken wij vandaag naar de stuk aantrekkelijker geprijsde Jade Audio EW1.

Inhoud verpakking

Jade Audio is een sub-merk van het bekendere audiomerk FiiO. Het bedrijf heeft verschillende audio-producten op de markt gebracht, waaronder de Jade Audio EW1. Wij hebben deze headset ontvangen en geven in deze review onze mening. We beginnen met de inhoud van de verpakking.

Het product komt in een vrij eenvoudig kartonnen doosje, waarin we de twee oordopjes vinden samen met de oplaadcase, verschillende maten eartips, een USB-kabel en een handleiding in het Engels en het Chinees.

Uiterlijk en bouwkwaliteit

We kijken eerst even naar de oplaadcase, die volledig bestaat uit plastic. De case heeft een pilvormig design met aan de bovenkant een klepje. Dit klepje maakt gebruik van een magneet om dicht te blijven, wat ervoor zorgt dat het klepje niet vanzelf open gaat maar wel makkelijk te openen is.

Als we de oplaadcase openen zien we de gaten voor de linker en rechter oordopjes. Deze gaten zijn ook voorzien van magneetjes en houden de oordopjes goed op zijn plaats, ook wanneer je het doosje op zijn kop houdt. Tussen de gaten voor de oordopjes zien we een led-lampje in de vorm van een batterij. Dit lampje geeft door een x-aantal keer te knipperen aan hoe vol de accu van de oplaadcase is.

De oordopjes zelf hebben een behuizing van zacht en hard plastic met aan de zijkant een led-lampje die aangeeft hoe vol de accu van het oordopje is. Aan de binnenkant van het oordopje zien we de letter ‘L’ of ‘R’ en drie gaatjes die gebruikt worden om de oordopjes mee op te laden. De Jade Audio EW1 maakt gebruik van de bekende rubberen eartips die je kunt vervangen met een ander formaat eartip. De Jade Audio EW1 komt met drie verschillende maten eartips.

Zodra je de oordopjes uit de oplaadcase haalt valt gelijk op dat de oordopjes erg licht zijn. Dit is een groot pluspunt, aangezien dit zorgt voor een prettig draagcomfort. Je vergeet hierdoor snel dat je de oordopjes nog in je oor hebt zitten en dankzij het lichte gewicht vallen de oordopjes niet snel uit je oor. Ook valt op dat de oordopjes geen fysiek knopje hebben. Jade Audio heeft de oordopjes namelijk uitgerust met een aanraakgevoelige behuizing. Later in deze review komen we hierop terug.

Functies en geluidskwaliteit

Wanneer je de Jade Audio EW1 voor het eerst gebruikt en de oordopjes uit de behuizing haalt zullen de linker en rechter oortjes automatisch met elkaar ‘pairen’, wat slechts 2 seconden duurt. Vervolgens open je de Bluetooth-instellingen op je smartphone of computer en selecteer je ‘JadeAudio EW1 R’ of ‘JadeAudio EW1 L’ om de oordopjes te kunnen gebruiken. Tijdens onze test verliep het pairen en verbinden vlekkeloos op zowel de smartphone, computer en mp3-spelers. Ook heb ik geen moment meegemaakt waarbij de verbinding onverwachts verbroken werd.

Touch-bediening

De Jade Audio EW1 maakt gebruik van touch-bediening, waarbij de bediening werkt via lichte aanrakingen op de oordopjes. Ik ben hier een grote voorstander van, omdat het indrukken van een knopje op een in-ear headset vervelend kan aanvoelen in het oor. De aanraakgevoeligheid van de oordopjes is prima.

De bediening werkt eenvoudig. Met een enkele klik op het linker oortje verlaag je het volume en met een klik op het rechter oortje verhoog je het volume. Met een lange aanraking van 2 seconden kun je naar het volgende of vorige nummer gaan of een telefoongesprek ophangen. Ook is het mogelijk om met een dubbel klik op het linker oortje de spraakassistent op je Android of iOS-toestel op te starten.

De behuizing van de oordopjes heeft een IPX5-rating gekregen. Een IP-rating staat voor de waterbestendigheid. Met een IPX5-rating zijn de oordopjes niet volledig waterdicht, maar wel bestand tegen zweet tijdens een workout of lichte regendruppels.

De Jade Audio EW1 van FiiO is een goedkopere true wireless headset, die je hier kunt kopen voor slechts 59,95 euro. Deze zeer aantrekkelijke advies maakt de EW1 voor een groot publiek toegankelijk. Om een prijskaartje van slechts zes tientjes mogelijk te maken zijn er wel wat punten waarop Jade Audio heeft moeten besparen. Zo ontbreken functies als draadloos opladen of premium ANC. Ook is er een verschil merkbaar in de audiokwaliteit tussen de Jade Audio EW1 en de high-end true wireless oordopjes die al snel 150 euro of meer kosten. Dit is voornamelijk merkbaar in de bass, waardoor muziek wat minder warm over komt. Klagen over de audiokwaliteit kunnen we echter niet. De oortjes hebben geen last van ruis, geluid komt helder over en de mid- en hoge tonen zijn goed gebalanceerd voor het luisteren naar de meeste top 100 nummers. Wij geven de audiokwaliteit dan ook een ruime voldoende.

Accuduur

De oordopjes hebben een accuduur van ongeveer 6 tot 7 uur. De oplaadcase kan de oortjes nog twee keer volledig opladen, wat een totale accuduur van maximaal 21 uur oplevert. Een dergelijke accuduur is te vergelijken met die van de duurdere concurrenten. Ook hier is dus niks op aan te merken. Het opladen van de oplaadcase doe je echter nog wel via de ouderwetse micro-USB poort. Persoonlijk zien we natuurlijk liever een USB-C aansluiting.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Kort gezegd mag je voor zes tientjes niet meer verwachten dan de Jade Audio EW1 weet te leveren. De Jade Audio EW1 is compact, de oordopjes zijn licht en zitten comfortabel, dankzij de touchgevoelige behuizing werkt de bediening erg prettig én je krijgt een accuduur van ongeveer 21 uur. Uiteraard zijn er oordopjes met betere audio, meer functies, een USB C-aansluiting of betere bouwkwaliteit, maar die kom je niet tegen in dezelfde prijscategorie.

Ben jij opzoek naar je eerste setje true wireless oordopjes, maar wil je niet gelijk de hoofdprijs betalen, dan kunnen wij de Jade Audio EW1 zeker aanraden. Je kunt de oordopjes hier kopen.

Voordelen

– lage adviesprijs

– lichte en comfortabele oordopjes

– touch-bediening

– degelijke accuduur

– goede audiokwaliteit voor true wireless oordopjes in deze prijscategorie

Nadelen

– gebruikt micro-USB om op te laden

– niet geschikt voor audiofielen die opzoek zijn naar warme audio met veel bass