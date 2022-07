Review Redmi Buds 3 Pro: Budget Oordopjes Met Prettige Pasvorm En Draadloos Laden

Consumenten hebben tegenwoordig keuze uit honderden draadloze oordopjes in verschillende prijscategorieën. Vandaag bespreken we de Redmi Buds 3 Pro, die ondanks de budgetprijs een hoop features met zich meebrengt. In deze review kijken wij of je de Redmi Buds 3 Pro met een prijskaartje van slechts 45,99 euro in huis moet halen of dat het misschien verstandiger is om wat duurdere oordopjes te kopen.

Inhoud

De Redmi Buds 3 Pro oordopjes worden geleverd in een reguliere kartonnen doos. In de doos vinden we naast de oordopjes ook een oplaadcase, wat papierwerk, een USB-C oplaadkabel en 3 extra setjes eartips. De Redmi Buds 3 Pro is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart. Wij hebben de zwarte uitvoering ontvangen.

Bouwkwaliteit en bediening

De Redmi Buds 3 Pro bestaat vrijwel geheel uit kunststof en maakt gebruik van rubberen eartips. Deze eartips sluiten je gehoorkanaal goed af, waardoor omgevingsgeluiden gedeeltelijk worden geblokkeerd. De vormgeving van de oordopjes is met zijn ovalen design vrij uniek. Dankzij de vele rondingen zitten de oordopjes comfortabel in het oor. De oordopjes zijn niet volledig waterdicht, maar ze hebben wel een IPX4-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de oordopjes wel bescherming bieden tegen zweet en regen.

De ovalen oplaadcase is gemaakt van kunststof en heeft aan alle kanten afgeronde hoeken. Het klepje van de oplaadcase heeft een magneet om het klepje dicht te houden. De oordopjes worden ook met een magneet op hun plaats gehouden. Aan de voorkant van de oplaadcase vinden we een pairing-knop en een LED-lampje, en onderop de oplaadcase vinden we een USB-C aansluiting waarmee je de oplaadcase kunt opladen.

De Redmi Buds 3 Pro heeft geen drukknoppen, maar een aanraakgevoelige behuizing. Dit wil zeggen dat je de oordopjes kunt bedienen door het glanzende oppervlak van de oordopjes aan te raken. Zowel drukknoppen als touchbediening brengen voor en nadelen met zich mee en vaak komt het neer op persoonlijke voorkeur. Wel kunnen we melden dat Xiaomi de touchbediening goed heeft geïmplementeerd, want een enkele “touch” doet niks. Hierdoor worden onbedoelde aanrakingen niet geregistreerd, wat het grootste nadeel is van touchbediening. Met een dubbele touch kun je een inkomende oproep opnemen of muziek pauzeren, met drie aanrakingen hang je een oproep op of ga je naar het volgende nummer en met een lange aanraking kun je schakelen tussen ‘ruisonderdrukking’ en transparantie.

Functies

Voordat wij de functies en ervaring bespreken is het belangrijk om te weten dat de Redmi Buds 3 Pro al verkrijgbaar is voor slechts 45,99 euro. Dit is al snel 2 tot 3 keer voordeliger dan veel andere draadloze oordopjes die wij op Androidics.nl hebben getest. De Buds 3 Pro heeft dus een echt budget-prijskaartje gekregen, maar wanneer we kijken naar de features van de oordopjes zou je denken dat we met duurdere oordopjes te maken hebben.

Een van de features van de Redmi Buds 3 Pro is de mogelijkheid om met twee apparaten tegelijk verbinding te maken. Zo kun je zowel je smartphone als laptop koppelen, twee apparaten die je vaak tegelijk gebruikt. Het koppelen van de oordopjes is erg eenvoudig, werkt snel en de Bluetooth-verbinding is stabiel. Wanneer iemand je belt terwijl je bijvoorbeeld Netflix op je laptop aan het streamen bent, dan kun je dus direct overschakelen naar je smartphone.

Wanneer je eenmaal een koppeling hebt gemaakt zullen de oordopjes voortaan direct de verbinding herstellen wanneer je de oordopjes de volgende keer weer uit de oplaadcase haalt. Dus je hoeft niet elke keer naar de Bluetooth settings te gaan om met de Redmi Buds 3 Pro te verbinden.

Accuduur en draadloos laden

De Redmi Buds 3 Pro heeft een accuduur van maximaal 6 uur. Dit is wanneer ANC niet is ingeschakeld en het volume op zo’n 50% staat ingesteld. Met ANC ingeschakeld kun je rekenen op een accuduur van zo’n 4 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 28 uur naar muziek luisteren. Dit zijn prima resultaten. Later in deze review gaan we verder in op de ANC-functie.

Een andere opvallende feature die we niet vaak bij budget-oordopjes tegenkomen is de ondersteuning voor draadloos opladen. Zo kun je de Buds 3 Pro opladen met een Qi-oplader of met de reverse-charge functie op je smartphone. In dat laatste geval is het dus niet nodig om een oplaadkabel mee te nemen wanneer je wat langer weg bent. Je bent zo’n 2.5 uur kwijt om de lege oplaadcase volledig op te laden. De oordopjes zelf hebben ondersteuning voor snelladen, waardoor je na slechts 10 minuten laden weer 3 uur naar muziek kunt luisteren.

Audio

De vormgeving en features zijn natuurlijk erg leuk, maar hier heb je niks aan als de audiokwaliteit verschrikkelijk is. Gelukkig is dat niet het geval. De oordopjes kunnen misschien niet op tegen high-end oordopjes van merken als Jabra en Sony, maar voor de reguliere gebruiker is de audio prima.

We raden aan om een muziekspeler te installeren die een equalizer-functie heeft, zodat je de muziek naar eigen smaak kunt aanpassen. Met de standaard settings zijn alle instrumenten goed hoorbaar, zowel met lage als hoge frequenties. Ook wanneer je muziek met hoge volume afspeelt blijft de muziek zuiver. Wanneer je naar “drukke” nummers luistert, waarbij heel veel verschillende instrumenten tegelijk gespeeld worden, merk je wel een verschil tussen de audio van de Redmi 3 Pro en de duurdere oordopjes. Voor de reguliere consument die naar Spotify luistert tijdens het sporten of in de avond even een Netflix-serie wil streamen is de Redmi 3 Pro goed genoeg.

Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Een functie waar ik minder over te spreken ben is de ANC-functie. Het is overigens opmerkelijk dat de Redmi 3 Pro überhaupt ANC heeft, want actieve ruisonderdrukking is doorgaans alleen op de wat duurdere oordopjes aanwezig. Helaas is de ANC op de Redmi 3 Pro niet indrukwekkend. Tijdens het testen merkte ik namelijk weinig verschil tussen de hoeveelheid omgevingsgeluiden met ANC in- of uitgeschakeld. Er was wel een minimaal verschil merkbaar, maar soms was het niet duidelijk of ik de ANC-functie nou wel of niet had ingeschakeld. Minimale ANC is natuurlijk ook mooi meegenomen, maar als ANC voor jou een belangrijke reden is om oordopjes te kopen dan is de Redmi Buds 3 Pro niet de juiste keuze.

Tip

Heb je een smartphone met de MIUI-interface, dan heb je standaard toegang tot extra features, zoals het aanpassen van de bediening, het selecteren van audiovoorkeuren, het inzien van de accucapaciteit en het installeren van updates. Mensen die een smartphone hebben van een ander merk kunnen de app Mi Buds M8 installeren om toegang te krijgen tot dezelfde features.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De Redmi Buds 3 Pro zijn uitstekende oordopjes voor een lage adviesprijs. De oordopjes zijn niet gemaakt voor de audiofielen, maar voor mensen die naar Spotify willen luisteren of naar YouTube en Netflix willen kijken zonder daarvoor al te veel geld uit te geven. De oordopjes maken zeer eenvoudig en snel verbinding met de smartphone, de touch-bediening reageert snel en daarnaast is er ondersteuning voor draadloos opladen. Ook kun je met twee apparaten tegelijk verbinding maken en hebben de oordopjes een prettige pasvorm. Dat allemaal voor nog geen 5 tientjes is erg goed.

Je moet de oordopjes echter niet kopen voor de actieve ruisonderdrukking (ANC). Daarvoor zal je toch echt de wat duurdere oordopjes in huis moeten halen, want tijdens onze test was het verschil tussen wel of geen ANC soms moeilijk hoorbaar. Voor oordopjes met een huidige verkoopprijs van 45 euro krijgt de Redmi Buds 3 Pro echter wel een dikke voldoende van ons.

Voordelen

– Lage adviesprijs

– Koppelen met twee apparaten tegelijk

– Comfortabele oordopjes

– Draadloos opladen

– Degelijke audiokwaliteit

Nadelen

– De ANC resultaten zijn slechts beperkt merkbaar

– Niet volledig waterdicht

De Redmi Buds 3 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs. Je kunt de oordopjes momenteel hier bestellen voor 45,99 euro.