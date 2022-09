Review InstantGo 10000 Wireless: Krachtige Powerbank Met Qi-ondersteuning In Milieubewust Jasje

Wij als consument gebruiken dagelijks steeds meer apparaten. Zo hebben we naast een smartphone vaak ook nog een headset, een tablet en een smartwatch in ons bezit. Al deze apparaten hebben een accu en het kan erg vervelend zijn wanneer deze halverwege de dag leeg is. Hier komt een powerbank goed van pas. In deze review kijken we naar de InstantGo 10000 Wireless, een mooie powerbank met een aantal interessante features.

Inhoud

Zoals gebruikelijk in onze reviews kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. In de doos vinden we de zwarte uitvoering van de InstantGo 10000 Wireless, maar de powerbank is ook verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw. De doos bevat naast de powerbank een quick guide en een oplaadkabel.

Design en materialen

InfinityLab is een bedrijf dat milieubewust te werk gaat en dat zien we ook terug bij de InstantGo 10000 Wireless. Zo gebruikt InfinityLab geen plastic in de verpakking van zijn producten. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf enkel papier, zodat je de verpakking makkelijk kunt recyclen. De teksten op de verpakking bestaan uit “soja-inkt”. Inkt op sojabasis is beter voor het milieu. Ook de powerbank zelf is milieubewust gemaakt. Zo gebruikt InfinityLab voor de behuizing van zijn powerbanks meer dan 90% gerecycled plastic. Mensen die graag milieubewuste producten kopen zijn bij InfinityLab dus aan het juiste adres.

De behuizing van de InstantGo 10000 Wireless powerbank bestaat uit kunststof met een zachte matte afwerking, wat degelijk aanvoelt. De matte afwerking zorgt er ook voor dat de powerbank niet van tafel valt. De behuizing heeft verschillende grijze tinten, met aan de zijkant een groot groen logo. Deze kleuren gaan goed samen. Aan de bovenkant zien we in grote letters het getal “10000”, wat staat voor de capaciteit van de powerbank. In het midden zien we een stroom-symbooltje, waaronder een interessante feature verborgen zit. Hier komen we zo op terug.

Als laatste zien we aan de zijkant een USB-A poort, een USB-C poort, wat witte led-lampjes en een knopje. Wanneer je op dit knopje drukt gaan de led-lampjes branden. De vier led-lampjes geven aan hoeveel capaciteit de powerbank nog heen. Elk led-lampje staat voor 25%. De InstantGo 10000 Wireless meet 145.6 x 75 x 19 mm en weegt 250 gram. De powerbank is dus iets zwaarder dan een smartphone.

Functies

De bouwkwaliteit en het uiterlijk van de InstantGo 10000 Wireless krijgen van ons een dikke voldoende, maar uiteindelijk draait het natuurlijk voornamelijk om de functies van de powerbank. Gelukkig heeft de InstantGo 10000 Wireless er genoeg. Zo kun je met de powerbank onder andere drie apparaten tegelijk opladen. De powerbank heeft namelijk twee USB-aansluitingen (USB-A “uit” en USB-C “in/uit”) waarmee je twee apparaten bekabeld kunt opladen. Tegelijkertijd heeft de powerbank aan de bovenkant een Qi-oplader. Met andere woorden, je kunt een derde apparaat draadloos opladen door deze simpelweg op de powerbank te leggen. De Qi-lader zit onder het stroom-symbooltje waar we het eerder in deze review over hadden en heeft ondersteuning voor 10W snelladen. Dit is een degelijke snelheid voor een draadloze lader.

Opladen met een kabel kan met een maximale snelheid van 30W. Met deze snelheid zijn de meeste moderne smartphones in zo’n drie kwartier weer voor 50% opgeladen. Let er wel op dat het opladen minder snel gaat wanneer je meerdere apparaten tegelijk aan de powerbank hangt. De 30W ondersteuning is namelijk niet per USB-poort, maar de totale snelheid die de powerbank aankan. Het opladen van de powerbank zelf duurt ongeveer 4 uur en met een capaciteit van 10.000 mAh kun je je smartphone ongeveer twee keer volledig opladen.

Het maakt niet uit of je een Android-smartphone of iPhone hebt. De InstantGo 10000 Wireless kan alle apparaten met Qi-ondersteuning opladen. Ook kun je met een USB-kabel je tablet of zelfs je Macbook Air opladen. Kortom de InstantGo 10000 Wireless is geschikt voor al je apparaten.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De InstantGo 10000 Wireless is een zeer complete powerbank met de mogelijkheid om drie apparaten tegelijk op te laden. Uniek is de Qi-ondersteuning, waarmee je je smartphone of oordopjes draadloos kunt opladen door deze gewoon op de powerbank te leggen. Je kunt je USB-kabel dus gewoon thuislaten als jouw apparaten ondersteuning hebben voor Qi-laden. 10.000 mAh is voldoende om je smartphone twee keer volledig op te laden, waardoor je met de powerbank makkelijk een weekend kunt kamperen.

De powerbank voelt stevig aan en de keuze voor milieubewuste materialen is natuurlijk erg fijn. Wel betaal je vanwege de uitgebreide functies en de keuze voor gerecyclede materialen wat meer voor de InstantGo 10000 Wireless dan een “reguliere” powerbank. De powerbank is met een prijskaartje van € 79,99 namelijk niet voordelig.

Voordelen

– Ondersteuning voor maximaal 30W snelladen

– De mogelijkheid om apparaten draadloos (Qi) op te laden

– Powerbank voelt stevig aan

– InfinityLab gaat milieubewust te werk

Nadelen

– Voor de InstantGo 10000 Wireless betaal je wat meer dan een reguliere powerbank

– Laden gaat minder snel wanneer je meerdere apparaten tegelijk aansluit.

Je kunt de InstantGo 10000 Wireless kopen via de officiële website van InfinityLab. De powerbank is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw voor 79,99 euro. Er is ook een uitvoering met 5.000 mAh verkrijgbaar voor 59,99 euro.