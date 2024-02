Specificaties Xiaomi 14 Ultra Gelekt: Zeer Goede Camera

Xiaomi zal op 25 februari de Xiaomi 14 introduceren voor de Europese markt. Naar verwachting krijgen we naast de reguliere Xiaomi 14 ook de krachtigere Xiaomi 14 Ultra te zien. Specificaties van de smartphone zijn al opgedoken in het geruchtencircuit. De fabrikant lijkt vooral veel aandacht te hebben besteed aan de camera van de Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi heeft de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, maar op 25 februari zal ook de Europese introductie van de Xiaomi 14-serie plaatsvinden. Volgens de geruchten zal Xiaomi in ons land echter niet de Pro-uitvoering lanceren, maar wel de Ultra-uitvoering. De Xiaomi 14 Ultra zou over een nog betere camera beschikken dan de Xiaomi 14 Pro.

Tech-lekker Yogesh Brar heeft een lijst met vermoedelijke specificaties gedeeld. Volgens de bron beschikt de Xiaomi 14 Ultra over een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 6,78-inch ltpo-paneel met een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz. De accu heeft een capaciteit van 5300 mAh, wat een stuk groter is dan de 4880 mAh accu van de Xiaomi 14 Pro. Opladen kan met een snelheid van 90W.

Achterop vinden we een 50MP hoofdlens met een variabele diafragma van f/1.63 en f/4.0. Dit wil zeggen dat de lens meer licht kan opvangen dan de hoofdcamera van zijn voorganger, wat resulteert in betere foto’s bij weinig licht en meer diepte in de foto’s. Naast de hoofdlens vinden we nog een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 3.2x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom. Net als de hoofdcamera laten ook deze camera’s meer licht door. Voorop vinden we nog een 32MP selfie-camera. Naar verwachten is de Xiaomi 14 Ultra één van de beste camera-smartphones die dit jaar op de markt verschijnt.

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Xiaomi 13 Ultra kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 1299 euro.

via [androidplanet]