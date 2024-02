Alles wat je moet weten over veilige betaalmethoden voor casino’s in 2024

Online betalen is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Maar zijn alle beschikbare manieren ook veilig om te gebruiken voor bijvoorbeeld betalingen in een online casino? Bedrijven bedenken steeds meer innovatieve manieren om dit betaalproces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het aanbod van betaalmethoden kan daardoor soms overweldigend zijn. Laten we dus eens kijken wat de beste mogelijkheden zijn als je wilt gaan spelen in een online casino.

Velen vinden het gebruik van een creditcard online ‘eng’. We hebben allemaal wel verhalen gehoord van vrienden of kennissen over hun gehackte creditcard, waarbij soms grote bedragen van bankrekeningen werden afgeschreven. Al zijn banken hier wel voor verzekerd, het is toch een heel gedoe om dit allemaal weer op te lossen. Dus online gebruiken we vaak toch liever andere methoden. We bespreken enkele van de veilige casino betaalmethoden voor 2024.

De paysafecard

Een veilig alternatief is de paysafecard. Dit is een veilige manier om zonder bankrekening geld te storten op je online casino-account. Dit kan meestal al vanaf € 10, dus je kunt zo ook goed je gokbudget in de gaten houden en niet meteen met grote bedragen spelen. Het is als het ware een prepaidkaart, die je met verschillende saldo’s kunt kopen, in bekende winkels zoals de Albert Heijn, Jumbo, Trekpleister, tankstations en nog veel meer grote en kleinere winkelketens. Je kunt ook een code kopen, online via de website van Paysafecard zelf. Daar je niets hoeft te registreren met je naam of ID, is dit een veilige en anonieme manier om online een gokje te wagen.

E-wallets, zoals PayPal en HiPay

E-wallets of digitale portemonnees zijn ook erg populair. PayPal kennen we allemaal wel, een betrouwbare online betaaldienst waar je met een paar klikken kunt betalen. Je hebt een e-mailadres nodig om je account aan te maken. Je kunt geld ontvangen via anderen, maar je kunt ook je bankrekening aan je PayPal account koppelen.

HiPay is vergelijkbaar met PayPal. Je moet een account aanmaken, waarbij je je ID of paspoort nodig hebt, en vervolgens koppel je een betaalkaart aan je account. Kijk welke online casino’s PayPal of HiPay accepteren als betaalmiddel en ga lekker spelen!

Skrill en Neteller zijn ook voorbeelden van e-wallets die je in veel casino’s tegenkomt. Deze opties waren even verboden in Nederland toen de online casino’s geregulariseerd werden in 2021, maar in veel casino’s zijn deze opties weer beschikbaar. Daar deze wallets ook niet gekoppeld zijn aan je eigen rekening is dit dus ook een vrij anonieme manier om stortingen te doen, mocht dit voor jou belangrijk zijn.

Trustly en Klarna

Een online casino moet verschillende betaalopties hebben om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze opties moeten wel allemaal veilig en betrouwbaar zijn. Trustly is daarom ook een goed alternatief. Het is geen app, maar bij betaling klik je op een knop waarmee je betaalt met je online bank. Het gebruik van Trustly is gratis en werkt onder toezicht van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit. Unibet is een van de casino’s waar je met Trustly terechtkunt.

Klarna is een andere betaalmethode, nog niet zo heel bekend in Nederland maar het wordt wel steeds populairder in heel Europa. Je kunt het vergelijken met iDeal, omdat het via jouw eigen bank loopt, maar het is makkelijker in gebruik. Bet365 is een casino waar je met Klarna kunt betalen.

Creditcard

Voor degenen die het geen probleem vinden om gewoon met hun eigen creditcard te betalen, noemen deze optie toch ook even. Het voordeel van deze optie is namelijk dat creditcards bij bijna alle online casino’s worden geaccepteerd. Bovenstaande opties zijn bij sommige casino’s wel en bij sommige niet beschikbaar, dus gewoon met je eigen creditcard betalen is zo gek nog niet. Hier moet je uiteraard wel goed op je budget letten, want zolang je kaart het doet, afhankelijk van jouw afspraken met je bank, kun je blijven spelen. Op zoek naar een creditcard maar die niet gelinkt is aan je bankrekening? Kijk dan eens naar de Revolut-kaart.

Revolut

De Revolut-kaart is een soort debetkaart waar je geld op kunt zetten, waarmee je vervolgens je betalingen in het online casino kunt doen. Is je tegoed op, dan kun je ook geen betalingen meer doen. Er is ook een virtuele versie, waarmee je aankopen online kunt doen. Je kunt geld storten en opnemen met je Revolut-kaart of via de app in enkele seconden, zonder je zorgen te hoeven maken over wisselkoersen of bankkosten. Dus als je wint in het casino, kan je winst ook gewoon uitgekeerd worden op je Revolut-kaart. Revolut werkt samen met veel van de beste online casino’s in Nederland, de zogenaamde Revolut-casino’s. Bij deze casino’s heb je toegang tot exclusieve bonussen en promoties dus let daar ook op bij het kiezen van het casino waar je wilt gaan spelen.

Welke telefoon moet je kiezen voor online casinobezoek?

De eerste stap om veilig online te gokken is uiteraard het kiezen van een casino met een vergunning uitgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit. De tweede stap is het kiezen van een betaalmethode waar jij je prettig bij voelt. Zoals je hebt kunnen lezen, er is keuze genoeg.

Verder speelt je telefoon ook een belangrijke rol. Je kunt met alle smartphones online terecht, maar jouw persoonlijke voorkeuren bepalen uiteraard welke telefoon je gaat gebruiken. Factoren als schermgrootte, batterijduur, het geheugen en het besturingssysteem spelen allemaal mee. Samsung wordt vaak aanbevolen vanwege de grote en heldere beeldschermen en voldoende geheugen.

Wil je naast gokken ook gamen op je telefoon, dan is een Razer-telefoon aan te raden. Een telefoon met snelle en vloeiende graphics, een groot en helder scherm en een perfecte geluidservaring maakt deze telefoon tot een goede keuze.

Als je meer geeft om de veiligheid, de betrouwbaarheid, de klantenservice en de betaalmethoden van een online casino, dan maakt het niet zo veel uit welke telefoon je gebruikt. Het belangrijkste is dat je een betrouwbare en legale goksite kiest die compatibel is met je telefoon en die je de beste spellen en bonussen biedt.

Speel veilig en verantwoord

Het gekozen casino of het gekozen betaalmiddel kan nog zo veilig en betrouwbaar zijn, als je zelf niet verantwoord speelt, kan deze hele online ervaring een drama worden. Let dus altijd goed op je te besteden budget, speel niet met geld dat je niet kunt missen, en zorg dat je op tijd stopt, al is het nog zo verleidelijk om door te spelen. Online casino’s met een vergunning zijn aangesloten bij CRUKS. Dit is een landelijke database waarin mensen met een gokprobleem opgenomen kunnen worden. Een casino kan iemand aan deze database toevoegen, maar de speler zelf kan ook aangeven dat hij/zij toegevoegd wil worden. Dit is ter bescherming van jezelf. Dus ben je bang dat je jezelf niet meer in de hand hebt en de verleiding te groot is om door te spelen terwijl je je budget al hebt verspeeld, meld je dan aan.

De casino’s zelf hebben ook vaak functies op de site die je kunt instellen om bijvoorbeeld je te besteden limiet niet te overschrijden of bijvoorbeeld hoeveel tijd je doorbrengt op de site te beperken. Weet je van jezelf dat je je impulsen moeilijk kunt beheersen, let dan op deze functies om je spelervaring zo leuk mogelijk te maken en houden. Uiteraard speel je mee om te winnen, dus als je op al het bovenstaande let, zal je kunnen genieten van veel speelplezier!