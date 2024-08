Specificaties Van Google Pixel Watch 3 Uitgelekt

Google zal de Pixel Watch 3 op 13 augustus officieel introduceren, maar via een bekende bron zijn de specificaties van de smartwatch al grotendeels uitgelekt. Het lijkt erop dat de Pixel Watch 3 geen grote upgrade is ten opzichte van de Pixel Watch 2.

Volgens de bron Android Headlines maakt de Google Pixel Watch 3 net als de Pixel Watch 2 gebruik van een Qualcomm Snapdragon Wear 5100-processor. Ook vinden we intern opnieuw een Cortex M33 co-processor, 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Wel verhoogd Google de verversingssnelheid van het scherm van 30Hz naar 60Hz, waardoor het geheel wat sneller aan moet voelen. Ook heeft het scherm een piekhelderheid van 2000 nits, in plaats van 1000 nits, waardoor de smartwatch beter leesbaar is in direct zonlicht.

Een hogere verversingssnelheid verbruikt wel meer energie, wat een negatieve impact kan hebben op de accuduur. Wij hopen dat Google aanpassingen heeft gedaan om energie te besparen, want de accuduur van de Pixel Watch 2 is nou niet echt geweldig.

Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje. Naar verwachting toont Google op 13 augustus niet alleen de Pixel Watch 3, maar ook de Pixel 9-serie. Deze serie bestaat uit de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold.

via [androidplanet]