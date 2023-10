Officiële Afbeeldingen Van Opvouwbare OnePlus Open Opgedoken

OnePlus komt binnenkort met zijn eerste opvouwbare smartphone. Nadat de OnePlus Open eerder al opdook in het wild zijn er nu ook officiële renders opgedoken die de smartphone van alle kanten tonen.

De doorgaans goedgeïnformeerde Duitse website WinFuture heeft officiële afbeeldingen van de OnePlus Open gepubliceerd. De afbeeldingen tonen een toestel die gaat concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Open over een 7,8-inch vouwbaar OLED-scherm met een 2K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 6,31-inch coverscherm.

Intern beschikt de OnePlus Open over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. In de grote ronde camera-module aan de achterkant van de behuizing zitten drie lenzen. Het zou gaan om een 48MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP periscopische zoomlens waarmee je ver kunt inzoomen.

De officiële introductie van de OnePlus Open zal naar verwachting al op 19 oktober plaatsvinden. Het is echter nog onduidelijk of de smartphone ook in Nederland op de markt zal verschijnen. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus Open in de Verenigde Staten een adviesprijs mee van 1700 dollar.

via [androidplanet]