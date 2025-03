Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) Uitgelekt

Samsung werkt aan twee nieuwe mid-range tablets. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S10 FE en de Tab S10 FE Plus, waarvan nu vrijwel alle specificaties zijn uitgelekt. Ook zijn de tablets al te zien op gelekte renders.

De Galaxy Tab S10-serie bestaat uit zeer krachtige, maar ook prijzige tablets. Daarom brengt Samsung dit jaar FE-edities van de tablets op de markt, die minder krachtig zijn, maar ook voor minder geld over de toonbank gaan. Vrijwel alle specificaties van deze tablets zijn inmiddels al uitgelekt.

De specificaties van de Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde Duitse website WinFuture. Volgens de site beschikken beide tablets over een Exynos 1580-processor. Deze chipset is een stuk sneller dan de chipset in de Tab S9 FE-serie. De reguliere Tab S10 FE heeft een 10,9-inch 90Hz LCD-scherm met een resolutie van 2304 bij 1440 pixels, terwijl de Tab S10 FE Plus beschikt over een aanzienlijk groter 13,1-inch scherm met een resolutie van 2880 bij 1800 pixels.

De Galaxy Tab S10 FE heeft een 8000 mAh accu en de Tab S10 FE Plus heeft een 10.090 mAh accu. De tablets hebben beide ondersteuning voor 45W snelladen en beschikken verder over een metalen behuizing met een IP68-rating, een 12MP selfie-camera, een 13MP rear-camera en een S Pen.

De Samsung Galaxy Tab S10 FE met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost vermoedelijk 579 euro. Voor 12GB RAM en 256GB ROM betaal je 679 euro. De grotere Tab S10 FE Plus kost 749 euro (8GB+128GB) of 849 euro (12GB+256GB). Voor 100 euro extra krijg je de 5G-versie van de tablet.

via [androidplanet]