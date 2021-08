Nokia 5.3 Ontvangt Android 11-update

HMD Global rolt in Nederland een Android 11-update uit naar de Nokia 5.3. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert de beveiligingspatch van juni 2021.

Gebruikers van de Nokia 5.3 hebben er lang op moeten wachten, maar ze kunnen nu eindelijk de Android 11-update downloaden. Uit reacties van Nederlandse en Belgische gebruikers blijkt dat de update ook in de Benelux uitrolt. Android 11 brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee, waaronder meer privacy-opties, verbeterde notificaties en een vernieuwde mediaspeler. Daarnaast zorgt de beveiligingspatch van juni voor een veiliger geheel.

De uitrol van Android 11 heeft erg veel vertraging opgelopen. Zo zou de update eerst in Q4 2020 of Q1 2021 uitrollen, maar later stelde HMD Global dit bij naar Q2 2021. Inmiddels is het echter al het derde kwartaal van 2021. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel.

