“Deze Samsung-smartphones Krijgen Jaar Langer Updates”

Samsung heeft bij de lancering van de Galaxy S22-serie en de Galaxy Tab S8-serie bekendgemaakt dat het bedrijf deze toestellen maar liefst vijf jaar lang van updates zal voorzien. Samsung laat weten dat een aantal bestaande Galaxy-toestellen ook onder het nieuwe updatebeleid vallen.

Samsung doet het de afgelopen jaren erg goed op het gebied van updates. Zo rolt de fabrikant vaak al voor Google de nieuwste beveiligingspatch uit en kunnen klanten steeds langer rekenen op nieuwe Android-versies. Deze week heeft Samsung bekendgemaakt dat de onderstaande toestellen een extra jaar software-ondersteuning krijgen. Hierdoor kunnen gebruikers rekenen op vier nieuwe Android-versies en minstens vijf jaar lang beveiligingsupdates.

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy S21 Plus

– Samsung Galaxy S21 Ultra

– Samsung Galaxy S21 FE

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22 Plus

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy Z Fold 3

– Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Tab S7

– Samsung Galaxy Tab S7 Plus

– Samsung Galaxy Tab S8

– Samsung Galaxy Tab S8 Plus

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

– Toekomstige vlaggenschip-modellen

Als voorbeeld krijgen Galaxy S21-gebruikers, die al een update hebben ontvangen naar Android 12, in 2022 een update naar Android 13, in 2023 een update naar Android 14 en in 2024 een update naar Android 15.

Ook krijgen de onderstaande wearables tot vier jaar lang One UI Watch en Wear OS ondersteuning.

– Galaxy Watch4

– Galaxy Watch4 Classic

– Toekomstige Galaxy Watches

Als we kijken naar Samsung’s nieuwe updatebeleid lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant het beter te doen dan elke andere fabrikant van Android-smartphones.