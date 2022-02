OPPO Pad: OPPO Introduceert Zijn Eerste Tablet

OPPO heeft zijn eerste tablet ooit aangekondigd in thuisland China. De tablet krijgt de naam OPPO Pad en beschikt onder andere over een 11-inch 120Hz scherm en een Snapdragon 870-processor. De tablet krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend bijna 400 euro.

De OPPO Pad is uitgerust met een 11-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een maximale helderheid van 480 nits. Intern vinden we een Snapdragon 870-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. De tablet draait op Android 12 met de ColorOS 12.1-schil. Ook zijn er vier speakers aanwezig die Dolby Atmos-geluidseffecten ondersteunen.

In China kost de OPPO Pad ongeveer 393 euro, maar het is nog onduidelijk of de tablet ook naar Nederland komt en wat de tablet hier dan gaat kosten.

