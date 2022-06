“De Motorola Razr 3 Is 350 Euro Voordeliger Dan Zijn Voorganger”

De vermoedelijke prijs van de aankomende Motorola Razr 3 is opgedoken. Als de berichten kloppen is de nieuwe opvouwbare smartphone een stuk minder duur dan zijn voorganger, alhoewel je nog steeds veel geld moet neerleggen voor de smartphone.

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft de vermoedelijke adviesprijs van de Motorola Razr 3 gedeeld. Volgens hem verschijnt de Razr 3 op de markt voor 1149 euro. Dit is een hoop geld, maar wel een stuk minder dan de adviesprijs van 1599 euro voor de originele Motorola Razr uit 2019 en de adviesprijs van 1499 euro voor de Razr 5G. Volgens de bron verschijnt de Motorola Razr 3 eerst alleen in de kleur zwart op de markt, maar zullen later meer kleuren volgen.

Door de prijs te verlagen kan Motorola beter concurreren met de Galaxy Z Flip-serie van Samsung. De huidige Samsung Galaxy Z Flip 3 kreeg namelijk een adviesprijs mee van 1049 euro.







Volgens de geruchten beschikt de Motorola Razr 3 onder andere over een 120Hz scherm, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De Chinese introductie zal waarschijnlijk volgende maand al plaatsvinden, waarna de Europese lancering snel zal volgen.

