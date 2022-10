“Introductie Samsung Galaxy Tab S9 Uitgesteld”

Oorspronkelijk werd gedacht dat Samsung de Galaxy Tab S9-serie eind dit jaar of begin volgend jaar zou introduceren, maar volgens de laatste geruchten heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de lancering van de high-end tablet uitgesteld.

Samsung introduceerde de Galaxy Tab S8-serie in februari van dit jaar. Het lag voor de hand dat we in dezelfde periode volgend jaar, of misschien zelfs al wat eerder, de opvolgers van deze tablets te zien krijgen. Volgens een Zuid-Koreaanse bron zal dit echter niet gebeuren. De uitstel zou het gevolg zijn van de wereldwijde economische onzekerheden en de dalende verkoop van tablets.

De kans is groot dat Samsung nadenkt over een nieuw lanceringsschema. Misschien dat we de Galaxy Tab S9-serie dit keer in augustus te zien krijgen, zoals ook het geval was bij de Galaxy Tab S7-serie. De introductie zal in dat geval tegelijk plaatsvinden met de introductie van de nieuwste vouwbare smartphones van het bedrijf. Overigens lijkt een opvolger van de Galaxy Tab S8-serie op dit moment ook nog een beetje overbodig, aangezien de serie bestaat uit hele krachtige tablets die ook volgend jaar nog gewoon tot de beste tablets behoren.

