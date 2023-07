Specificaties En Prijzen Van Samsung Galaxy Tab S9-serie Uitgelekt

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Tab S9-serie zal waarschijnlijk op 26 juli plaatsvinden, maar de specificaties en de vermoedelijke adviesprijzen zijn nu al uitgelekt. We zetten ze in dit artikel voor jullie op een rijtje.

De Samsung Galaxy Tab S9-serie bestaat uit drie modellen. Volgens de bron Ishan Agarwal beschikt de reguliere Galaxy Tab S9 over een 11-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een WQXGA-resolutie. De Galaxy Tab S9+ krijgt een 12,4-inch 120Hz OLED-scherm en de grote Galaxy Tab S9 Ultra krijgt een 14,6-inch OLED-scherm. Alle modellen beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor.

De Galaxy Tab S9 heeft maximaal 12GB RAM en 256GB ROM, de Galaxy Tab S9+ heeft maximaal 16GB RAM en 512GB ROM en de Galaxy Tab S9 Ultra heeft maximaal 16GB RAM en 1TB ROM. De accu heeft een capaciteit van 8.400 mAh (S9), 10.090 mAh (S9+) en 11.200 mAh (S9 Ultra).

De Galaxy Tab S9 heeft een 13MP rear-camera en een 12MP selfie-camera. De Galaxy Tab S9+ heeft een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Voorop vinden we opnieuw een 12MP selfie-camera. Als laatste beschikt de Galaxy Tab S9 Ultra over dezelfde rear-camera, maar vinden we aan de voorkant niet één maar twee 12MP lenzen.

De tablets beschikken verder over een in-display vingerafdrukscanner, vier speakers, Bluetooth 5.3, GPS, NFC en DeX-ondersteuning. Samsung DeX geeft het Android-besturingssysteem een meer desktop-achtige interface, waardoor de tablets goed te gebruiken zijn als laptop-alternatief. De Galaxy Tab S9-serie verschijnt op de markt met Android 13 en de One UI 5.1.1-schil.

Prijzen Samsung Galaxy Tab S9-serie

Volgens de bron krijgt de reguliere Galaxy Tab S9 in Europa een vanafprijs mee van €929,95. Hiervoor krijg je het WiFi-only model met 8GB RAM + 128GB ROM. Voor 12GB RAM en 256GB ROM betaal je €1049,95.

De Samsung Galaxy Tab S9+ kost vermoedelijk €1149. Dit is de prijs voor het WiFi-only model met 12GB RAM + 256GB ROM. Als laatste betaal je € 1369,95 voor de Galaxy Tab S9 Ultra (WiFi-only) met 12GB RAM en 256GB ROM.

Na de introductie op 26 juli kunnen wij alle officiële details met jullie delen.

via [droidapp]