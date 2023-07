Officieel: Introductie Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 Op 26 Juli

Samsung heeft een persbericht gedeeld voor het aankomende Galaxy Unpacked-evenement, waar het bedrijf onder andere zijn nieuwste opvouwbare smartphones zal introduceren. Het evenement staat ingepland op 26 juli in thuisland Zuid-Korea.

Twee keer per jaar toont Samsung nieuwe vlaggenschip-smartphones tijdens een zogeheten Galaxy Unpacked-evenement. Nadat Samsung in februari de Galaxy S23-serie introduceerde is de fabrikant van plan om deze maand de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 te introduceren. Via een persbericht laat Samsung weten dat het bedrijf het Galaxy Unpacked-event houdt op woensdag 26 juli en dat het evenement om 13:00 Nederlandse tijd online te volgen is via een livestream. Het evenement vindt plaats in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Op een teaser zien we de zijkant van de Galaxy Z Flip 5 en staat de tekst “Join the flip side“. Naast de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 verwachten we echter nog een aantal andere producten. Namelijk de Galaxy Tab S9-serie en de Galaxy Watch 6. Na de officiële introductie delen wij alle details van alle nieuwe producten met jullie.