OnePlus Teaset Komst Voordelige OnePlus Pad Go-tablet

Nadat OnePlus eerder dit jaar zijn eerste tablet introduceerde is de fabrikant nu al de lancering van zijn tweede tablet aan het voorbereiden. Het gaat om een wat voordeligere tablet met de naam OnePlus Pad Go, die zeer snel officieel zal worden aangekondigd.

Details over de OnePlus Pad Go ontbreken nog, maar OnePlus heeft nu wel laten weten dat de tablet “binnenkort” komt. De naam “Go” kan betekenen dat het een wat kleinere tablet voor onderweg is. Momenteel heeft OnePlus alleen op zijn Indiase account gehint naar de komst van de nieuwe tablet. Informatie over een lancering buiten India hebben we nog niet.

Het enige andere hint die OnePlus heeft gegeven is dat de tablet “all play all day” is. Dit lijkt ons een hint naar een lange accuduur. De kans is dus aanwezig dat de OnePlus Pad Go een wat dikkere tablet is met een flinke accucapaciteit. Zodra we meer details hebben delen wij dat weer met jullie.

