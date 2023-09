Xiaomi Redmi Note 13-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Redmi Note 13-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Redmi Note 13, de Note 13 Pro en de Note 13 Pro Plus. De serie is eerste alleen voor de Chinese markt aangekondigd, maar naar verwachting komen de smartphones later ook naar de Nederlandse markt.

De Xiaomi Redmi Note 13-serie bestaat uit voordelige smartphones met een interessante prijs/kwaliteit verhouding. De Redmi Note 13 Pro Plus is zoals de naam al doet vermoeden de krachtigste van de drie toestellen. Deze smartphone beschikt over een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm met afgeronde randen, een MediaTek 7200 Ultra-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 4880 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

Achterop beschikt de Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus over een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 16MP selfie-camera. De smartphone draait uit de doos op Android 13. In China krijgt de Redmi Note 13 Pro Plus een vanaf adviesprijs mee van omgerekend zo’n 250 euro.

De Xiaomi Redmi Note 13 Pro heeft een iets ander design dan de Redmi Note 13 Pro Plus, waaronder een plat scherm en een ander ontwerp van de camera-module. Het gaat opnieuw om een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens. Naast de hoofdlens vinden we een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Intern beschikt de Redmi Note 13 Pro over een Snapdragon 7s Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 5100 mAh accu. De Redmi Note 13 Pro krijgt in China een vanafprijs mee van zo’n 180 euro.

Als laatste heeft Xiaomi de reguliere Redmi Note 13 aangekondigd. Dit toestel kost omgerekend slechts iets meer dan 140 euro. Hiervoor krijg je onder andere een 120Hz scherm, een MediaTek Dimensity 6080-processor, 8GB werkgeheugen en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De rear-camera heeft een 100MP hoofdlens, maar een groothoeklens ontbreekt.

De genoemde adviesprijzen gelden alleen voor de Chinese markt. Als Xiaomi de Redmi Note 13-serie in Nederland op de markt brengt zal de adviesprijs van de smartphones hoger uitvallen vanwege de importkosten en belastingen. Wanneer we de Xiaomi Redmi Note 13-serie in Nederland kunnen verwachten is echter nog onduidelijk.

via [androidplanet]

afbeeldingen via [gizmochina en lavanguardia]