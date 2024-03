Renders Tonen Alle Details Van Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung zal naar verwachting binnenkort de Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) officieel introduceren, maar de voordelige tablet is al verschillende keren voorbij gekomen in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de tablet in verschillende kleuren en van alle kanten op gelekte renders.

Nadat Samsung eerder al een 2020– en 2022-versie van de Galaxy Tab S6 Lite op de markt bracht, zal de fabrikant dit jaar de 2024-versie introduceren. De onderstaande renders zijn gedeeld door tech-lekker Sudhanshu en laten de nieuwe tablet alvast in volle glorie zien. De tablet verschijnt op de markt in de kleuren zwart, lichtgroen en roze.

De Tab S6 Lite (2024) beschikt volgens de geruchten over een 10,4-inch LCD-scherm met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels. Intern vinden we een Exynos 1280-processor in combinatie met 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De rear-camera bestaat alleen uit een hoofdlens en de renders maken duidelijk dat de tablet ook ondersteuning heeft voor de S-Pen. Een officiële introductiedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]