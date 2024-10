Samsung Werkt Aan Robuuste Galaxy Xcover 8 Pro en Tab Active 6 Pro

Samsung zou werken aan twee nieuwe robuuste apparaten. Het gaat om de Samsung Galaxy Xcover 8 Pro en een nieuwe Tab Active Pro-tablet. We verwachten dat de lancering van de smartphone en tablet halverwege 2025 zal plaatsvinden.

Samsung bracht de allereerste Xcover in 2011 op de markt en nog steeds voegt de Zuid-Koreaanse fabrikant af en toe nieuwe toestellen toe aan deze serie. Begin dit jaar verscheen de Galaxy Xcover 7 op de markt, ongeveer anderhalf jaar na de introductie van de Galaxy Xcover 6 Pro. Inmiddels is het modelnummer van de Galaxy Xcover 8 Pro opgedoken, die naar verwachting weer anderhalf jaar na de Xcover 7 op de markt verschijnt. Of met ander woorden, halverwege 2025. Het gaat om modelnummer SM-G766B. Specificaties van de smartphone hebben we nog niet.

Samsung lijkt daarnaast ook te werken aan een nieuwe robuuste tablet voor in de Galaxy Tab Active-serie. De tablet verschijnt waarschijnlijk op de markt onder de naam Tab Active 6 Pro en zal naar verwachting tegelijkertijd met de Xcover 8 Pro worden aangekondigd. Ook van de tablet hebben we nog geen specificaties.

via [galaxyclub]