Renders Tonen Onaangekondigde Samsung Galaxy A25

Samsung heeft de Galaxy A25 nog niet aangekondigd, maar op het internet zijn nu al renders opgedoken waarop de smartphone van meerdere kanten te zien is. Uit de beelden kunnen we een hoop details opmaken.

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy A24, zo blijkt uit de laatste geruchten. Dat er nu al geruchten opduiken over de Galaxy A25 is overigens best opmerkelijk, want de Galaxy A24 is nog maar kort verkrijgbaar. Ook lijkt de smartphone op de renders erg veel op de Galaxy A24. We kunnen dit op zijn minst opmerkelijk noemen.

De Galaxy A25 heeft volgens de geruchten een behuizing van 162 x 77,5 x 8,3 mm. Ter vergelijking, de Galaxy A24 meet 162,1 x 77,6 x 8,3 mm. Het verschil is dus minimaal. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en er is ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig. In het scherm vinden we een druppelnotch voor de selfie-camera en achterop beschikt de smartphone over een driedubbele rear-camera.

De bron weet verder te vermelden dat de Samsung Galaxy A25 beschikt over een 6,44-inch scherm en ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A25 zal introduceren.

via [droidapp]