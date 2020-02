Samsung Galaxy S20 Ultra Ontvangt Beveiligingsupdate Van Maart 2020

Samsung heeft de Galaxy S20 Ultra, die vanaf 13 maart in Nederland verkrijgbaar is, een update gegeven. De update installeert nu al de beveiligingspatch van maart 2020. Ook brengt de update enkele verbeteringen voor de camera met zich mee.

Samsung heeft in thuisland Zuid-Korea de eerste update uitgerold naar de Galaxy S20 Ultra. De update is 418MB groot en zorgt onder andere voor een verbeterde autofocus en flitser. Ook is de beveiligingspatch van maart al toegevoegd. Hiermee is het de eerste smartphone die deze beveiligingspatch ontvangt.

Als er geen problemen opduiken kunnen we deze update binnenkort ook in andere landen verwachten. Ook zal de update snel naar de normale Galaxy S20 en S20 Plus zal worden uitgerold.

via [androidplanet]