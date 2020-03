Samsung Galaxy A40 Ontvangt Android 10-update

Nederlanders die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy A40 kunnen nu een update naar Android 10 verwachten. De update brengt veel nieuwe functies naar de budget-smartphone.

De Samsung Galaxy A40, die de fabrikant vorig jaar voor 249 euro op de markt bracht, beschikt over een 5,9-inch Full-HD AMOLED-scherm, een Exynos 7885 octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 3100 mAh accu, een 25MP selfie-camera, een 16MP + 5MP rear-camera en een vingerafdrukscanner.

De smartphone verscheen op de markt met Android 9.0 (Pie), maar in Nederland rolt nu de Android 10-update uit. Android 10 is voorzien van Samsung’s nieuwe software-schil One UI 2.0. Ook de beveiligingspatch van maart 2020 is toegevoegd. Een aantal nieuwe functies zijn een volledige donkere modus, Digitaal Welzijn, nieuwe gestures, verbeterde notificaties, Ouderlijk toezicht en meer privacy-functies.

De Android 10-update is 1700 MB groot en komt binnen via een OTA-update. Je kunt handmatig controleren of de update klaarstaat voor jouw toestel via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]